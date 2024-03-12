全家（5903）便利商店12日公布2023財報，合併營收為996.1億元，年增9.77％，其中全家便利商店本業營業額為940.9億元，較去年同期成長9.6％，而獲利部分因上年獲利有資產處分利益墊高基期，而使得去年獲利16.12億相較上年年減12.45％，EPS 7.22元，董事會決議擬配發現金股利5.8元。

全家指出，去年營收增長主要受惠於去年持續展店、總店數達4,234家，且產品差異化佈局有成，包含泛鮮食、自有品牌FamiCollection、會員數位服務創新等，帶動既存店業績成長創歷史新高。加上轉投資事業之全台物流、福比麵包與晉欣食品、全餐國際餐飲皆表現亮眼，貢獻集團整體營收成長。

獲利部份，全家便利商店本業營業利益年增19.5％，然歸屬母公司稅後淨利，因前年認列台中烏日土地處分利益3.68億而墊高基期，同時轉投資事業長家國際食品去年底甫稼動等資本支出因素，歸屬母公司淨利為16.12億元。

而由於轉投資長家國際食品今年全面稼動，看好整泛鮮食業績將有望大幅成長；以去年來說，以名店網紅聯名、分眾新市場、鮮食品牌化、新型態熟食區四大策略，因而推升泛鮮食業績營收年增超過2成，營收占比突破33％。分眾新市場以健康志向與植覺生活，對應健康飲食與低碳蔬食新趨勢；品牌化的定番鮮食品類，如義大利麵uno pasta、甜點minimore、Fami!ce霜淇淋、Let's Cafe與金飯糰等雙革新將成動能兩大引擎。