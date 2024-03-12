今年1月16日，美國阿拉斯加航空公司一架波音737 Max 9客機發生內嵌式艙門高空噴飛的恐怖意外，美國聯邦航空總署（FAA）針對波音生產線執行為期6星期的稽查，上周FAA宣布發現製造過程有好幾十個問題。美國媒體披露，波音公司89個稽核項目多達33項未通過，超過3分之1，而且主要供應商人員竟遭發現用飯店房卡檢查艙門密封程度、用液體肥皂當作潤滑劑的誇張狀況。
FAA上周表示，波音公司與其供應商勢必銳航空系統公司（Spirit AeroSystems）公司並未遵守品管要求，在737 Max整體生產流程發現好幾十起問題，但並未提供具體細節。《紐約時報》記者瀏覽一份FAA簡報後報導，波音公司總共有97起涉嫌違規事件，89項稽核有56項通過、33項未通過。負責製造737 Max機身的供應商勢必銳接受13項產品稽核，6項過關、7項不合格。
FAA稽核發現，勢必銳的技工使用飯店房卡檢查艙門封條，這種檢查方式「並未於生產訂單之中確認／記錄／要求」。勢必銳技工另一個違規例子是用Dawn品牌的液體肥皂塗抹於艙門封條「當作組裝過程的潤滑劑」，接著用溼的粗棉布清潔門封，FAA指出，這種做法「在技師必須遵守或記錄的規範或行為含混不明」。
FAA本次稽核過程發現的許多問題涉及未遵循「核准的製造過程、程序或說明」範疇。其他問題涉及品管文件。
針對上述兩項違規例子，勢必銳發言人布奇諾（Joe Buccino）回應，公司正在「審視所有已發現的不合格項目以便糾正」，勢必銳已接獲FAA初步稽核結果，該公司計劃與波音合作以解決FAA提出的問題，目標是把缺陷與錯誤減少到0。波音公司尚未回應此事。今年2月下旬，FAA給波音90天期限訂定品管改善計畫。
勢必銳2005年從波音公司的部門拆出來成立公司。波音本月表示正就收購勢必銳一事談判中。FAA在稽核期間派了20名稽核員進入波音，另有6人派往勢必銳稽核。波音公司在華盛頓州的倫頓（Renton）廠區組裝737 Max，勢必銳則在堪薩斯州威契塔（Wichita）廠區製造737 Max機身。
除了FAA，美國國家運輸安全委員（NTSB）也在調查阿拉斯加航空艙門飛脫事件原因之列，美國司法部也已開始對波音展開刑事調查。
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