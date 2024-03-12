南亞（1303）公布去年度財報！營收2597.55億元，營業淨利81.1億元，歸屬於母公司業主淨利63.1億元，每股盈餘0.8元。董事會決議配發每股現股利0.7元，並訂6月19日召開股東會。

南亞去年因業外拖累，營運不如預期，今年前二月營收371億元，年減11.9％；由於電子材料進入淡季，營收持平，聚酯產品需求持穩，惟化工產品2EH定檢、美國EG運輸因素，營收略減，壓抑第一季營收推進力道 。

轉型布局持穩發酵的南亞，隨著農曆春節假期後，工地陸續復工，建材產品銷售量增加，且南亞持續開發新用途、新材質、符合環保潮流及醫療 用產品市場，提高差異化產品銷量，搭配大陸政府扶植新能源車，車用塑膠需求提升，後市營運動能將持穩放大。

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