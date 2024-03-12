汽車銷售熱潮從去年一路延燒至今年，財政部統計，今年前兩月車輛類貨物稅為130億元，創2017年以來同期新高，前次高點為2016年1、2月的134億元，年增率22.2％。至於小客車特銷稅前兩月稅收10億元、年增1.4倍，寫下同期歷史新高水準。
財政部也分析，前兩月有多項稅收受到進口車影響，包括前兩月營業稅實徵淨額894億元，年增119億元、15.4％，主因除升息致金融業營業稅增加，也包括電腦及資通產品、電子零組件及小客車等進口稅額增加。
貨物稅前兩月實徵淨額249億元，年增12億元、5.1％，其中車輛類因新車熱銷，增加24億元、年增22.2％。關稅1至2月實徵淨額232億元，年增37億元（18.8％），主因也是小客車及動植物產品等進口稅額增加。
特種貨物及勞務稅2月實徵淨額6億元，年增2億元、增幅69.5％，前兩月實徵淨額10億元，年增6億元、1.4倍，均因小客車稅額增加。
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