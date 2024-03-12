據共同社報導，日本政府12日在內閣會議上敲定《可再生能源海域利用法》修正案，把允許設置海上風力發電設備的範圍從領海擴大到專屬經濟區（EEZ）。力爭在本屆國會通過。為實現2050年溫室氣體淨零排放的政府目標，政府希望加大導入海上風力發電。

日本海洋政策擔當大臣松村祥史12日在記者會上強調：「海上風力發電是可再生能源成為主力電源的王牌。我們將切實展開工作，使法案盡快獲得通過。」

修正案寫明，政府首先把自然條件等適宜的海域指定為「招募區域」（暫名）。有意參與的企業提交項目計劃，經過包括漁民等利益相關方的協議會討論後，若能得到理解，則由國土交通相和經濟產業相予以批准。

日本政府提出的目標是到2040年，讓海上風力發電能力最高達到4500萬千瓦，相當於約45個核電機組。