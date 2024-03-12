廷鑫興業股份有限公司經臺灣證券交易所股份有限公司公告，有營業細則第49條第1項第9款及第49條之2第1項第3款情事，將其上市有價證券自113年3月13日起列為變更交易方法並採行分盤集合競價交易方式。

櫃買中心將依其證券商營業處所買賣有價證券業務規則第12條第1項第8款、第5項第1款、第6項及第8項規定，同步將廷鑫一列為變更交易方法並採行分盤集合競價方式交易，證券經紀商於接受委託買賣時，應先收足款券始得辦理買賣申報，每30分鐘撮合一次。

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