房市交易冷轉熱，帶動高額土地交易再現蹤。財政部12日公布稅收狀況，前兩月土增稅一反去年頹勢，實徵淨額138億元、年增27.8％，主因即是「大額案件比較多」。財政部透露，其中高雄市回報千萬元以上有3件、台北市500萬元以上有28件、新北市百萬元以上則有227件。

至於反映整批新建案的契稅，財政部統計，前兩月稅收增加較多的也同樣是雙北和高雄市，合計前兩月稅收26.84億元、年增近4成。

與持有期間較相關的個人房地合一稅部分，前兩月出現近9成的高年增，至於增加較多的地區主要是台中市。

個人房地合一稅年增率已連八紅，相關人士指出，有可能是房價上揚，達到部分投資客的滿足點而願意出售，也不排除是因應囤房稅2.0即將上路，進而出現出售潮。