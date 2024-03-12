材料-ky（4763）受惠絲束及醋片需求持續強勁，2023年合併營收、營業淨利、歸屬母公司淨利及EPS，同步改寫新高；稅後純益51.76億，年增3.14倍，每股純益高達62.52元。由於訂單能見度高，公司樂觀看待今年成長力道。
營運表現耀眼的材料，第四季在主力產品銷售強勁和調漲價格效益下，合併營收以38.37億元創下新高，年增212％、季增18％；毛利率67.3％，年增19.1個百分點，稅後純益18.93億元，季增15.43％，年增 4.39倍，依目前股本計算，每股純益21.94元。
材料去年營收110.26億元，年成長1.58倍，毛利率為62.48％，年增23.05個百分點。稅後純益51.76億，年增3.14倍，EPS高達62.52元。
看好未來的成長力道，材料-ky因應絲束需求與營運成長，預計今年7月中旬完成擴增9,000噸絲束產能，2025年1月再擴增9,000噸的絲束產能，暨預計2025年第二季完成35,000噸醋片產能擴增。另東南亞設廠（絲束）計畫，擬與當地大型菸草公司洽談合資，目前正按部就班去進行。
材料-KY2今年前二月營收22.11億元，已交出年增1.48倍佳績。公司表示，由於加熱不燃燒菸市場成長及地緣政治情勢變化等因素，全世界供應鏈已重新排序，絲束可望持續受惠；另濟南大自然亦看好醋片在中國的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長。目前訂單能見度相當良好。
材料表示，2024年訂單已陸續談妥，在平均銷售單價優於2023年，且今年度有新的絲束產能擴充規劃之下，樂觀看待成長動能延續。
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