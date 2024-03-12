2011年興櫃的觀光飯店美麗信酒店股份有限公司（2730）12日宣布，終止興櫃股票交易並撤銷股票公開發行。美麗信總經理暨發言人黃安迪表示，美麗信董事會是基於未來經營發展規畫、強化整體業務、調整經營策略及提升營運效率，以因應未來長期發展策略作此決議。
美麗信實際終止興櫃股票櫃檯買賣日期將依照櫃買中心之公告為準。另依公司法規定，將提請股東會通過停止股票公開發行之決議後，向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發行，股東會預計於年6月13日召開。
美麗信董事會亦通過2023年財報，2023年營收2.37億元、年增22.22％，回升至近四年高，稅後純益970.4萬元、年減12.8％，每股純益0.26元，主因上半年裝修尚未全數完成、營運未完全恢復正常。董事會決議擬配息0.3元，超額配發股利。
美麗信自2011年10月底登錄興櫃交易迄今已接近13年，據了解，期間一直保有轉上市櫃交易計畫，但計畫改不上市場競爭環境變化，加上通膨使營運成本不斷增加，美麗信每年支出近千萬元興櫃成本。為此，美麗信董事會決議終止興櫃交易及撤銷股票公發，重新盤點集團持有資源後，再擘畫未來的營運發展方針。
美麗信營運主體為以2006年5月開幕的「台北美麗信花園酒店」，飯店有200間客房、2間餐廳、1間酒吧及宴會廳、游泳池、健身房等設施。2013年3月開出第2處據點「新竹美麗信酒店」，但因營運不如預期，於2017年11月底結束營業。
台北美麗信花園酒店2019年全年住房率84.69％，全年營收2.92億元，新冠疫情爆發後轉作防疫旅館，疫後2022年回歸正常營運，為強化市場競爭，斥資逾1億元裝修並於2023年1月重新開幕，2023年住房率73.41％，全年營收2.37億元。
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