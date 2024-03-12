勤凱科技（4760）董事會通過2023年財報，全年營收10.5億元，年增13％，每股純益3.9元，年增27％，獲利年增率大於營收增幅，顯現規模綜效。董事會決議發放現金股利2.7元，其中包含2.1元現金與0.6元資本公積，整體配息率約為7成，與過去5年相當。
勤凱同時公告董事會通過私募案。董事長曾聰乙表示，主要為因應公司未來發展，共同研究開發新領域產品之應用，擬於不超過普通股3,500張的額度內，以私募方式辦理現增，應募人則以策略性投資人為限。
勤凱科技（4760）董事會通過2023年財報，全年營收10.5億元，年增13％，每股純益3.9元，年增27％，獲利年增率大於營收增幅，顯現規模綜效。董事會決議發放現金股利2.7元，其中包含2.1元現金與0.6元資本公積，整體配息率約為7成，與過去5年相當。
勤凱同時公告董事會通過私募案。董事長曾聰乙表示，主要為因應公司未來發展，共同研究開發新領域產品之應用，擬於不超過普通股3,500張的額度內，以私募方式辦理現增，應募人則以策略性投資人為限。
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