遠雄港（5607）鎖定AI供應鏈大廠招商告捷，繼輝達（NVIDIA）大手筆租下一整棟大樓，今年將貢獻遠雄港近千萬元租金之後，另一國際大廠超微（AMD）在遠雄港物流操作的貨量持續增加，最快可望在第二季進駐遠雄港，AI供應鏈群聚效應，將帶動遠雄港2024年營運增長。
遠雄港董事會今（12）日通過2023年財報，營收29.08億元、年減9％，營業利益9.51億元，淨利8.92億元、年減18.58％，每股稅後純益（EPS）2.91元；董事會也決議配發現金股利1.7元，以12日股價61.7元計，殖利率2.76％。
遠雄港表示，2023年受到進出口衰退影響，航空貨量減少，營收年減9％。今年隨著AI、電商貨等主流貨量回升、二期園區出租率提升，遠雄港二期園區出租率1月已達43％，營運將逐步成長。遠雄港前二月營收5.16億元、年增17.57％。
其中，去年11月輝達進駐遠雄港二期加值園區租下一整棟大樓，量身訂做物流專區，目前遠雄港也在與超微的物流通路商洽談進駐事宜，據了解最快第二季進駐。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：