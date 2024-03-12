遠雄港（5607）鎖定AI供應鏈大廠招商告捷，繼輝達（NVIDIA）大手筆租下一整棟大樓，今年將貢獻遠雄港近千萬元租金之後，另一國際大廠超微（AMD）在遠雄港物流操作的貨量持續增加，最快可望在第二季進駐遠雄港，AI供應鏈群聚效應，將帶動遠雄港2024年營運增長。

遠雄港董事會今（12）日通過2023年財報，營收29.08億元、年減9％，營業利益9.51億元，淨利8.92億元、年減18.58％，每股稅後純益（EPS）2.91元；董事會也決議配發現金股利1.7元，以12日股價61.7元計，殖利率2.76％。

遠雄港表示，2023年受到進出口衰退影響，航空貨量減少，營收年減9％。今年隨著AI、電商貨等主流貨量回升、二期園區出租率提升，遠雄港二期園區出租率1月已達43％，營運將逐步成長。遠雄港前二月營收5.16億元、年增17.57％。

其中，去年11月輝達進駐遠雄港二期加值園區租下一整棟大樓，量身訂做物流專區，目前遠雄港也在與超微的物流通路商洽談進駐事宜，據了解最快第二季進駐。