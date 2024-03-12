騰雲（6870）12日董事會通過股利政策，盈餘配發每股現金股利3.3元，並從資本公積提撥配發股票股利0.5元，當期盈餘發放率為82.5％。

另董事會通過2023年財報，營收、獲利及每股純益創下新高。合併營收5.38億元，相較去年同期成長16％，毛利率創新高超高72％，較2022年增長接近四個百分點，營業利益率顯著提升至14.8％，年增69％，歸屬於母公司稅後業主之稅後淨利年增27％，超過8,100萬元，每股稅後純益(EPS)4元。受惠於商品模組化所產生之規模經濟，持續挹注營運成長，營收、獲利及EPS續創新高。

分析騰雲2023年成長動能，除來自海內外百貨購物中心、商業不動產等利基市場，如竹北遠百、新店裕隆城、新光三越Diamond Tower、台中三井 Lalaport等新案場開業及解決方案導入與建置，亦將一站式客商金流解決方案複製拓展至大型連鎖品牌、育樂設施如大型連鎖烘焙業60多家門市及花蓮大型複合式飯店等新型態客戶。

2024年國內尚有8座新商場開幕，騰雲持續導入地區型百貨，提升整體滲透率，海外市場亦積極搶進，馬來西亞已取得當地新商業設施客戶訂單，並洽談新客戶中。在日本市場，騰雲將藉由與三井、永旺等商社的長期合作經驗，拓展日本大型商社訂單，預期今、明兩年即會貢獻營收。

騰雲表示，整體營收主要係由一次性軟硬系統建置與持續性的雲端及維運服務所組成，因大型客戶對資訊系統穩定性、整合性及一致性要求較高，騰雲客戶黏著度及續約率極高，一次性收入將帶動持續性服務收入，持續性收入佔比逐年提升，由2020年32％逐年提升至2023年50％，創建穩固的營收獲利成長循環。

董事長梁基文指出，騰雲專注於可規模化之商業模式，聚焦前端科技應用，透過策略性業務合作及財務投資雙管齊下，完善AI及資訊安全產業鏈，並以聯盟生態系的方式拓展海外市場，實現台灣軟體實力的國際輸出，目標三年內海外營收佔比達五成。

展望後市，梁基文強調，數位轉型與AI應用將成為產業剛需，騰雲將以AI賦能為新產品研發主軸，解決方案生態系將在海內外高速拓展。整體來說，國際市場訂單穩定增長、大型連鎖品牌企業客戶增加、大型場域設施訂單將陸續於下半年完成驗收，第一季為傳統淡季，目前年度訂單能見度高，今年後續季度營收及獲利有望大幅拉升。