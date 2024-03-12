大魯閣（1432）12日發布2023年財報，終結12年虧損，去年獲利6,017.8萬元，EPS 0.67元，董事會決議不配發股利，準備發展美國打擊場業務；無獨有偶，大魯閣董事總經理謝國棟因官司在身為投保中心要求解任董事，董事會亦通過謝國棟辭去總經理職務，並由王盈之接任。

大魯閣上周甫公布今年股東會紀念品加碼至3,600價值抵用券，今董事會即通過財報，去年合併營收13.25億元，年增近2成，稅後淨利0.60億元、每股純益0.67元，主要受惠疫後運動休閒事業蓬勃發展，其中運動休閒事業營收去年已超越零售事業，占比近7成。

大魯閣旗下三大事業包括商場有台中新時代、新竹南雅購物中心、蔦屋（TSUTAYA）書店E等，運動休閒事業包括15座棒壘球打擊場、保齡球館、卡丁車場，及1座福湯岩盤浴、4座ROLLER 186滑輪場，與10家遊戲愛樂園等，今年除發展美國新事業，福湯岩盤浴也將在台中大魯閣開出2號店，規模約180坪，目前積極評估雙北展店。

而去年成立的美國子公司，此次在謝國棟辭去總經理職務後，將接下來緊密籌備美國發展棒壘球打擊場等新事業，目前洽談美國加州、拉斯維加斯等地代理商，估每店投資額在100萬至150萬美元，最快年底開出美國首號店。