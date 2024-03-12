大魯閣（1432）12日發布2023年財報，終結12年虧損，去年獲利6,017.8萬元，EPS 0.67元，董事會決議不配發股利，準備發展美國打擊場業務；無獨有偶，大魯閣董事總經理謝國棟因官司在身為投保中心要求解任董事，董事會亦通過謝國棟辭去總經理職務，並由王盈之接任。
大魯閣上周甫公布今年股東會紀念品加碼至3,600價值抵用券，今董事會即通過財報，去年合併營收13.25億元，年增近2成，稅後淨利0.60億元、每股純益0.67元，主要受惠疫後運動休閒事業蓬勃發展，其中運動休閒事業營收去年已超越零售事業，占比近7成。
大魯閣旗下三大事業包括商場有台中新時代、新竹南雅購物中心、蔦屋（TSUTAYA）書店E等，運動休閒事業包括15座棒壘球打擊場、保齡球館、卡丁車場，及1座福湯岩盤浴、4座ROLLER 186滑輪場，與10家遊戲愛樂園等，今年除發展美國新事業，福湯岩盤浴也將在台中大魯閣開出2號店，規模約180坪，目前積極評估雙北展店。
而去年成立的美國子公司，此次在謝國棟辭去總經理職務後，將接下來緊密籌備美國發展棒壘球打擊場等新事業，目前洽談美國加州、拉斯維加斯等地代理商，估每店投資額在100萬至150萬美元，最快年底開出美國首號店。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：