中央銀行受財政部委託標售200億元2年期公債，最高得標利率揚升為1.135％，且較上一期今年1月標售時的1.15％，小幅下滑1.5個基本點（每個基本點為0.01個百分點），而投標金額倍數也略降至1.43倍。銀行主管認為，整體金融業對於短端的2年期公債興趣缺缺，態度上是「佛系投標」。

銀行資金調度主管分析，本期得標利率及投標倍數雙雙下修，主要反映兩大原因，首先是額度比前一期發行少了100億元，業者立場都是「有參與就好」為主，不一定要拿到；其次是得標利率太低，離業者資金成本太近，除了占全年額度也浪費資金調度成本，整體收益率也不高，也就使得業者投標意願大減。

根據央行公布2年期公債標售結果，僅吸引285億元資金進場搶標，投標倍數1.43倍，持續低於長期平均水準，而最高得標利率雖降至1.135％，仍略高於市場預期的1.08％～1.1％。依行業別來看，本期銀行業拿到76％或152億元籌碼最多，其次證券業標得10.5％或21億元，票券業占6％或12億元，保險業占7.5％或15億元。

銀行主管表示，本期得票利率高於預期，反映近期市場上公司債多，加上股市大熱，以及4月有調整電價題材，都壓縮資金環境趨緊，且短端的2年債吸引不足，就壓縮業者投標意願；至於本期壽險業進場比重卻罕見拉高，必非壽險想得標，由於參與義務，進場投標就「意外標到」，也沒想到就這樣得標了。

而本期2年券額度由上期300億元降至200億元，銀行主管說，「這是財政部的傑作」，財政部罕見把當年度首次發行的乙類2年券額度下降，相較下，今年10年公債前兩期額度都維持在350億元不動，研判是要把2年券額度挪到10年券，讓市場上交易券種多一些。

後續來看，銀行主管也說，要先暫時觀望本月23日財政部公布發債計畫，金融業者才有方向去佈置後續投標的券種，尤其是5月有30年新券發行，關鍵還是壽險業投標意願是否回溫，將左右30年券得標利率水準。