今（12日）為植樹節，造林具備多元效益，環境部鼓勵各界參與植樹造林活動，增加碳匯依環境部審定的減量方法執行，申請溫室氣體減量額度，進一步申請碳權。不過環境部也提醒，取得碳權須執行數年並長期監測，才能通過其審核額度。
環境部氣候署表示，造林可淨化空氣、水土保持、提升生物多樣性，也能達到增加碳匯效果；針對碳匯效益，我國已納入「溫室氣體自願減量機制」，就造林增匯活動核發「減量額度」（碳權）作為誘因，鼓勵各界參與造林。
不過氣候署也強調，造林後林木生長可以增加碳匯，有助於2050淨零目標，但碳匯並非宣稱參與活動就能取得，要以造林增加的碳匯取得減量額度，執行者應依審定公開的減量方法執行自願減量專案，經註冊審查、持續執行數年並監測，才能依照實際增匯量提出申請，再由環境部審查核發減量額度。
氣候署指出，碳權是供事業用來抵減其必要的減量，未來將邀請學者專家組成審議會進行審查，避免不當核發。若要以增加的碳匯取得減量額度，則必須是人為經營的造林增匯活動，證明是經過努力以符合自願減量機制的外加性要求。
另外氣候署也提醒，氣候法尚未認可任何碳匯開發師、碳權交易師、管理師等辦法，碳匯開發需要規劃合理造林方式、撫育措施，並就造林範圍設定合理監測樣區、頻率及方法，經數年投入資金及人力執行，並非一蹴可幾，呼籲民眾切勿被誇大不實且引人錯誤之宣傳資料矇騙。
氣候署也呼籲，鑑於造林植林的增匯效益，我國已將「增加森林面積」、「強化森林經營管理」及「提高國產材利用」納為2050淨零排放中「自然碳匯」下針對森林部分的三大重點推動策略。碳匯並不直接等同於減量額度，減量額度也並非自然碳匯的唯一價值，我國將著重在自然碳匯的多元功能及生態意義，透過多元措施及誘因機制推動自然碳匯增匯工作，創造淨零效益。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：