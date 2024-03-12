今（12日）為植樹節，造林具備多元效益，環境部鼓勵各界參與植樹造林活動，增加碳匯依環境部審定的減量方法執行，申請溫室氣體減量額度，進一步申請碳權。不過環境部也提醒，取得碳權須執行數年並長期監測，才能通過其審核額度。

環境部氣候署表示，造林可淨化空氣、水土保持、提升生物多樣性，也能達到增加碳匯效果；針對碳匯效益，我國已納入「溫室氣體自願減量機制」，就造林增匯活動核發「減量額度」（碳權）作為誘因，鼓勵各界參與造林。

不過氣候署也強調，造林後林木生長可以增加碳匯，有助於2050淨零目標，但碳匯並非宣稱參與活動就能取得，要以造林增加的碳匯取得減量額度，執行者應依審定公開的減量方法執行自願減量專案，經註冊審查、持續執行數年並監測，才能依照實際增匯量提出申請，再由環境部審查核發減量額度。

氣候署指出，碳權是供事業用來抵減其必要的減量，未來將邀請學者專家組成審議會進行審查，避免不當核發。若要以增加的碳匯取得減量額度，則必須是人為經營的造林增匯活動，證明是經過努力以符合自願減量機制的外加性要求。

另外氣候署也提醒，氣候法尚未認可任何碳匯開發師、碳權交易師、管理師等辦法，碳匯開發需要規劃合理造林方式、撫育措施，並就造林範圍設定合理監測樣區、頻率及方法，經數年投入資金及人力執行，並非一蹴可幾，呼籲民眾切勿被誇大不實且引人錯誤之宣傳資料矇騙。

氣候署也呼籲，鑑於造林植林的增匯效益，我國已將「增加森林面積」、「強化森林經營管理」及「提高國產材利用」納為2050淨零排放中「自然碳匯」下針對森林部分的三大重點推動策略。碳匯並不直接等同於減量額度，減量額度也並非自然碳匯的唯一價值，我國將著重在自然碳匯的多元功能及生態意義，透過多元措施及誘因機制推動自然碳匯增匯工作，創造淨零效益。