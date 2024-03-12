AI霸主輝達的股價這1年多來漲勢凶猛，上周四（7日）更突破900美元大關，但在投資人預期輝達股價將繼續上攻1000美元之際，卻接連2個交易日大跌，引發「AI泡沫」的話題。日媒呼籲，市場應保持警惕，但有分析師認為，下周的輝達GTC大會將為其前景背書，因此將目標價上調至1200美元。
據《日本經濟新聞》報導，輝達股價不斷上漲，部分原因就是分析師不斷調升輝達目標價，與股價走勢形成你追我趕的局面。QUICK FactSet彙整的輝達目標價均值在1月底為674美元，在輝達於2月21日發布財報後進一步提升到893美元。而輝達股價3月7日收在926美元，高於市場預期。
不過日經指出，對AI的興奮感能否進一步推高輝達股價，市場已在觀望是否與實際情況背離，警惕的聲浪不斷傳出。而輝達未來股價的走向，將取決於客戶是否持續投資雲端平台的設備，以及生成式AI能否如期改變世界商業。
但是華爾街知名投行Wedbush Securities分析師Dan Ives表示，部分經理人低估AI潛力的「消化期」，加上投資人專注於「獲利回吐」的操作，才會造成輝達近期股價重挫，並不意味著大跌的開端，或AI泡沫的跡象。
Cantor Fitzgerald分析師C.J. Muse更在周末將輝達的目標價從900美元一口氣調升至1200美元。他指出，將於18日登場的AI年度盛事輝達GTC（GPU Technology Conference）大會是股價上衝的關鍵。他表示，GTC可能會讓市場明確意識到，輝達的產品在2024年仍是供不應求，而2025年更將迎來另一個關鍵成長年分與明確的商品周期，帶來巨大的變現機會。
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