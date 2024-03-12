03/12(二)盤後時段主要期貨收盤價格一覽：(僅供參考)

1.盤後時段臺指期034今天17時57分(較開盤參考價) 下跌11.00點，為19,943點。

2.盤後時段小臺指期034今天17時57分(較開盤參考價) 下跌11.00點，為19,942點。

3.盤後時段電子期034今天17時57分(較開盤參考價) 下跌0.50點，為1,047.20點。

4.盤後時段小電子期034今天17時58分(較開盤參考價) 下跌0.25點，為1,047.45點。

5.盤後時半導體30期貨034今天16時41分(較開盤參考價) 下跌8點，為5,815點。

6.盤後時段元大台灣50ETF期貨034今天17時52分(較開盤參考價) 下跌0.15點，為154.70點。

7.盤後時段美國道瓊期貨034今天17時59分(較開盤參考價) 下跌89.00點，為38,772點。

8.盤後時段美國標普500期034今天17時47分(較開盤參考價) 下跌7.50點，為5,135點。

9.盤後時段美國那斯達克100期貨034今天17時59分(較開盤參考價) 下跌53.00點，為18,045點。

10.盤後時段美國費城半導體期貨034今天17時34分(較開盤參考價) 下跌21.00點，為4,949點。

11.盤後時段富時100指數期貨034今天17時37分(較開盤參考價) 上漲1.00點，為7,736點。

12.盤後時臺幣黃金期貨044 結算在8,314點，（今日無成交）。

13.盤後時布蘭特原油期貨064今天18時02分(較開盤參考價) 上漲8.50點，為2,574點。

資料來源：台灣期貨交易所

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