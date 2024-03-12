健喬（4114）去年歸屬母公司業主淨利5.94億，相較前一年扣除土地出售利益後的淨利5.56億，仍有6.8％的增長成績，每股盈餘（EPS） 1.61元，董事會大方決議配發股票股利1元及現金股利0.6元。
該公司今年2月營收2.88億，年減17％；累計前二月營收8.69億，年增13％。
健喬表示，二月適逢春節假期，出貨天數僅有十五天，因此出現年營收減少的情形，目前國內外流感及新冠確診數仍在增加，呼吸道藥品需求強勁，以及代理藥品成長顯著，盈利增長趨勢持續，接下來數月營運表現仍將樂觀可期。
營運穩健成長的健喬，透過自身成長、策略聯盟以及持續購併三大成長動能，推動營收增長，並反映在費用控制上，全年合併營業費用率為29％，較前年同期的31％下降了兩個百分點，營業綜效帶來的營業費用率下降已經形成明顯的趨勢。
該公司去年營業利潤6.15億，年成長率35.8％，創下歷年新高。展望未來，秉持銷售最大化以及生產最大化的策略方向下，健喬看好未來成長力道，預期若營運狀況步入成熟期，也將將逐步提高現金股利配發比重。
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