日本大阪市水道局一名公務員不久前遭舉報，指他1年多內有188次在上班時間「熱便當」，以及下班前5分鐘就開始收拾東西準備回家。該名男子隨後被大阪市水道局予以書面警告。

據日媒「朝日放送」報導，一名60多歲的男員工被同事舉報，稱其在2022年4月至2023年6月期間的午休時間，「每天約11時15分就熱便當」。大阪市水道局對此展開調查。

大阪市水道局調查後表示，發現該名員工2022年4月至2023年1月期間，每天會在下班時間前約30分鐘關掉電腦，然後在下班時間前5分鐘就開始收拾東西準備回家，引起上司注意。大阪市水道局已於2023年11月發出書面警告，作為申誡處分。

這則新聞隨即引起日本網民熱議。網民紛紛為該名男員工打抱不平，稱「與其大家擠在休息時間使用微波爐，錯開時間會更好」、「在日本的話會成為處分對象，在外國的話會是怎麼樣呢」，也有網民稱「應該是平時業務能力就不好，才會讓人看不下去吧」。