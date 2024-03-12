運動裝備及精品包袋製造商-威宏-KY（8442）12日經董事會通過去年度財報，2023年合併營收79.21億元，年減7.23％，稅後純益6.17億元，年減3.11％，EPS 10.07元，略低於2022年的10.61元。受惠東南亞生產基地布局有成，加上第二季處分宏盛淮安廠，擺脫單一廠房虧損包袱，創連續2年均賺逾一個股本。

威宏董事會也通過2023年度盈餘分配案，每股擬配發股息5.3元，以EPS10.07元計算，配發率超過5成，以落實獲利回饋股東政策。

展望2024年營運，威宏對整體營運維持積極樂觀態度。由於2024巴黎奧運，不僅帶動民眾運動風氣盛行，各國跨境旅遊活動，亦同樣熱絡。尤其，運動、時尚等各大終端品牌拉貨動能明顯增強。

不過，因春節長假關係，威宏自結2月合併營收為5億元，年減23.58％，但累計前二月合併營收達12.18億元，年增6.54％。

威宏透露，目前公司在手訂單能見度，上看今年上半年，公司樂觀今年上述兩大事業，在巴黎奧運帶動運動與旅遊風氣下，可維持成長動能無虞。

威宏亦積極開發歐美系新客戶訂單，並重啟評估因疫情而延緩的併購計畫，最快今年可有所斬獲。威宏認為，透過整合集團上下游事業體，擴增集團規模，進一步推升營收規模，創造集團更高的獲利空間。

威宏說，2023年度產品結構占比，分別為運動包袋及高爾夫球袋20％、運動手套護具及周邊20％、尼龍包、真皮包款及配件42％、旅行箱及包袋18％，且毛利率20％，維持正常水準。

由於去年上半年受缺料及終端市場去庫存化影響出貨時程，惟下半年受惠庫存調節告一段落，不利因素排除，且歐美節慶送禮及巴黎奧運商機發酵，整體市場買氣可望回溫。

公司去年第二季停損的宏盛淮安廠，擺脫單一廠房虧損包袱，使威宏去年合併營收，雖較前一年度略減，但仍能推升EPS連續兩年賺逾一個股本。

至於生產基地布局方面，威宏持續因應歐美客戶推動產能移轉政策，積極擴大東南亞地區生產基地，已成為轉單的最大受惠者。

威宏指出，過去高度集中中國生產的高爾夫球袋訂單，亦已開始轉移至擁有成熟高爾夫球袋產能的越南德御。由於其他產業釋出當地人力，農曆年後，越南德御招工情況順利，並將視實際訂單需求，逐步擴增生產規模。

威宏指出，柬埔寨宏盛廠2023上半年完成產線整併後，去年第四季已正式通過美系運動龍頭品牌Nike的驗廠作業，並開始接單生產，公司亦規劃今年第一季動工擴增新廠區，用於轉移子公司威保生產、手套及護具等運動配件訂單。

此外，去年第二季關閉的宏盛淮安廠，其輕奢包袋產能，將陸續移轉至柬埔寨，未來中國生產將以中國境內需求為主，歐美等國出貨將陸續轉移至東南亞各國，目標東南亞地區營收貢獻比重提升至7成。