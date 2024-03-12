全球第四大壓縮機製造廠瑞智精密12日董事會承認去年財報，去年第四季EPS為0.33元、去年EPS從前年1.38元增加至1.5元，會中決議每股配發現金股利1元，股息配發率66.67％，以收盤價24.05元計算，現金殖利率4.16％。

瑞智去年第四季合併營收約3億元、營業利益2.7億元、本期淨利1.9億元、EPS為0.33元。睿智表示，第四季向來壓縮機外銷歐美旺季，銷售量增加，營收也增加，加上管控成本，去年第四季EPS從前年同期0.23元回升至0.33元。

瑞智去年合併營收168.6億元，營業利益9.31億元，本期淨利8.01億元，淨利歸母公司7.51億元，EPS回升至1.5元。12日董事會決議每股配發現金股利1.0元，股息配發率66.67％，以12日收盤價24.05元計算，現金殖利率4.16％。會中也訂定4月11日為除息交易日、4月18日為除息基準日，6月13日召開股東會。

瑞智出資3.12億餘元，以每股10.33096613元，向三洋電、立錡科技及福登開發科技等，以及許永福等人買入瑞展動能股份，持股增加至94.42％。

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