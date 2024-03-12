紙業大廠正隆（1904）12日公告，董事會通過去年合併財報，期間營收421.65億元，雖然年減約4％，但營業毛利76.6億元，反而按年增長4.46％。淨利9.22億元，年減約63％。每股淨利0.83元，前年每股淨利為2.27元。

正隆同日公告，董事會決議，2023年度配發現金股利每股0.5元，總計配發現金股利總金額5.54億元。正隆還公告，將在5月31日召開股東會。

剛剛過去的2月，正隆當月營收近28.8億元，年減18.48％。不過累計今年前二個月，正隆營收近65.1億元，年增1.76％。

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