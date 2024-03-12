為協助國家產業永續發展，善盡大學社會責任，銘傳大學法律學院於12日下午邀請潤泰精密建材公司執行副總經理林依潔到校，以「企業永續經營與綠色消費-以建築業為例」為題，向學生介紹，潤泰精密建材公司如何透過綠色建材的研發實踐達到永續經營與承擔社會責任之目標。

主持人銘傳大學法律學院院長劉士豪開場時指出，永續發展是當代很重要的議題之一，潤泰精密建材公司在綠色建材及工法上的研發投入，不但值得企業借鑑，也能激發大學生們對社會永續的責任感。

林依潔首先依據數據指出， 2023年，全台建設公司資本額合計超過1.6兆，全台營建業資本額合計超過9,825億，單純建設與營造業合計總資產超過2.5兆，可見建築產業是國家很重要的產業之一。而建築產業，如果要永續經營，永續獲利，基礎就是誠信、口碑、價值、差異化；惟近年，在缺工缺料缺能源的時代背景之下，e化、自動化、省工、省料、低碳、節能、循環經濟更是建築產業在新世代要永續發展的重要基石。

林依潔表示，建築在全生命週期所產生的碳排放，分為使用碳排(OC)及蘊含碳排(EC)，建築業建築物建造過程，除了採取優化的設計、規劃方式有效降低碳排放以外，更可藉由低碳建材的開發、使用與採購，從根本著手的落實低碳、節能目標。

最後，林依潔認為，建築業在綠色消費的實踐，必須以永續經營的能力和決心，方能創造永續的綠色消費，實踐ESG的理念。