中國商務部12日表示，調查機關決定以抽樣方法進行原產於歐盟的進口白蘭地反傾銷調查，並擬選取馬爹利股份有限公司、Société Jas Hennessy ＆ Co（軒尼詩）和埃‧雷米馬丹三家公司作為抽樣公司。

該措施被外界視為是中國為了歐盟去年底對其電動車補貼調查的反制手段。2023年10月，歐盟執委會對中國電動車實施補貼調查，並鎖定比亞迪、上汽、吉利三家車企，此舉引發中方反彈，並於隨後宣布將對原產於歐盟的進口白蘭地進行調查

公告指出，中國調查機關擬按照產品中所使用蒸餾葡萄酒的最小酒齡，將被調查產品和同類產品劃分為五類。各有關利害關係方在調查問卷答卷中，須按照上述分類標準提交產業損害調查相關數據。中國商務部表示，該分類標準在傾銷調查中也可能會作為參考因素之一。

報導稱，中國商務部今年1月初決定，對原產於歐盟的進口相關白蘭地進行反傾銷立案調查。調查範圍為原產於歐盟的進口裝入200升以下容器的蒸餾葡萄酒製得的烈性酒。

資料顯示，2023年中國進口烈酒的數量與金額齊升，其中，白蘭地進口總量達4,332萬升，年增15.4％，進口額17.5億美元，年增23.6％，進口量、進口額均實現兩位數增長，並進烈酒進口總份額的62.5％。

從總量上看，進口白蘭地可謂傲視其他酒種，市場並在持續增長。而從來源地來看，法國以最大總量、最高均價、最高市占率穩居中國白蘭地進口第一寶座，遠超其他來源地。