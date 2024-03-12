美國前總統川普（Donald Trump）本週一（11日）上節目時表示，如果他能再次當選總統，他的政府不會使用監管權力打壓比特幣（Bitcoin）或其他加密貨幣（Cryptocurrency）的使用和應用，不過他也表示他目前沒持有任何比特幣。
川普在最近推出自家品牌運動鞋款時表示：「我注意到許多人用這種新貨幣進行支付。」
川普在《CNBC》上的節目《Squawk Box》接受採訪時表示：「我注意到這種數位貨幣的使用量很大。我不確定我是否會在這種時候抑制它。」
川普表示他本人沒有擁有任何比特幣，但作為總統候選人的共和黨人特川普形容自己在貨幣方面是傳統主義者，他說：「我曾經說過，我想要一種貨幣，我想要美元。我不想讓人們離開美元。」
但他補充說，當他最近推出一系列昂貴的川普品牌運動鞋時：「我注意到有那麼多人用這種新貨幣支付……你知道，加密貨幣，我簡直無法相信數量有這麼多。」
當被問及是否自己購買比特幣時，川普回答說：「不不不，但有時我會讓人們透過比特幣支付。」
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