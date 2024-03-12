國際物流承攬業者捷迅(2643) 董事會12日通過2023年財報，全年營收41.68億元，每股純益(EPS)7.53元，捷迅第四季因客戶新機放量出貨及協助客戶規劃包機加持下，業績不受市場通膨及貿易走弱等影響，反而逆勢成長。 捷迅經營團隊自多年前規劃除報關及承攬外的其他物流服務版圖更趨完整，2024年發動成長引擎，樂觀看待營運將邁入下一個新里程碑。

捷迅長期耕耘客戶，以客製化且具效率的物流服務深獲客戶信賴，在去年市場供需失衡而使運價下滑至疫情前水準之際，業績表現甚至更優於疫情前，今年電商訂單滿檔，在高運價退潮後，捷迅營運及貨量成長有目共睹。

捷迅總經理孫鋼銀表示，2023年的國際市場受全球通膨、升息、俄烏戰、美中科技戰及以哈衝突等影響，使全球貿易需求疲軟、經濟呈現下行曲線，整體海空貨運自去年第四季開始呈現負成長態勢；然而海運市場也因巴拿馬運河乾枯未解、紅海危機與美東碼頭工人換約等原因，讓船公司得以暫緩運價快速下跌，2024年1月甚至來到疫後的新高點，但畢竟紅海危機耗損的運力有限，市場即將投入的船班供給約9.1％，還是高於市場託運人的整體需求成長量的2.2％，因此可預期今年3月初在美國舉辦的TPM(泛太平洋海運研討會)，及每年五月美國線長約簽署前，船公司雖全力提升運價，但在中國製造工廠端出貨減少及美國高利率及通膨未完全消退前，恐難持續穩定運價。

隨著全球終端消費電子的供應鏈變化，越來越多消費型電子商品的工廠採中國＋1政策，而將製造轉往印度、越南等地，許多客戶急需物流業者為其規劃整合型物流服務，捷迅為滿足客戶依營運目標擴大在東協市場的服務版圖，已於2023年第一季在印度-清奈設立完成，將計畫於今年持續進駐印度其他各點，使全球服務網絡更完整，營運及獲利成長也將逐季顯現。 另為滿足客戶多元服務選擇，2023年第四季已正式啟動的高端智能儲運中心，位於台灣桃園航空城，從海、空運國際運送、報關、到倉儲內庫存、分貨、重整到包裝及派送，一站式全部包辦完成。

捷迅2024年底將於美國德州設置完成的13萬英呎保稅倉，是近期美國政府相當重視且關注的合作案，當地機場公司表示建置過程全力予以協助，希望藉此帶動機場周遭就業率，且有助於活絡當地經濟發展。 此產品除了服務現有捷迅各類電子品的客戶群外，也陸續替新增的電商客戶群解決美國當地清關、分流、派送等問題，以模組化、資訊化的運送系統，真正成為全方位的整合型物流業者，從供貨到派送至末端消費者為客戶提供可追蹤又有效率的服務，滿足跨境國際包裹的快速運送時效，同時降低運輸成本、提升競爭力。

捷迅觀察2024年全球除AI供應鏈及半導體外，還有電動車、AI筆電、PC及手機等換機情況，樂觀看待貿易戰帶來的二元化國際現象，未來將有聚落式遷移等邊際效應，進而帶動上下游供應鏈的更多物流需求。 集團內持續致力於企業核心競爭力的鞏固，落實整合型物流業者的專業角色，為客戶規劃不論是包機、多元運輸等其他複合式物流解決方案，以即時服務搭配系統化雲端操作等策略，落實公司設定中長期目標並穩健發展，以獲取客戶信賴及長期合作，朝全方位的整合型物流業者目標邁進，迎接挑戰再創營收高峰。