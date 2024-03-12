萬寶華12日公布全球就業展望調查，調查台灣630名雇主了解聘僱狀況後指出，今年第2季台灣企業有37％增加人力，考量季節因素後就業展望12％，九大行業中，以運輸物流41％最高最缺工，能源和公用事業27％居次，醫療保健排名第三。

萬寶華台灣分公司人才派遣事業總經理葉朝蒂指出，全球旅遊復甦後，影響運輸物流相關行業嚴重缺工，這一狀況在第二季度仍然明顯，能源和公用事業是另外一個明顯缺工的行業。

調查結果顯示，在42個國家或區域的雇主，其中有40個國家區域預計增加人力，二個國家區域預計減少。就區域比較而言，第二季亞太地區的人力需求仍較為樂觀，7個國家區域中，依序為印度36％第一，中國32％第二，新加坡＋24％第三，台灣就業展望為12％排名第六，而日本就業展望最為謹慎11％居於末位。

整體來說，全球就業市場已有保守增長現象，亞太地區均減緩，日本仍最謹慎。