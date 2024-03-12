行政院12日表示，軍公教退休金將於今年4月1日起，按調增4％後金額進行發放作業，至於今年度1月至3月調增4％差額，配合作業，最晚將可於今年4月19日前補發完畢。

有關在野黨立委提問退休軍公教人員退撫議題，行政院發言人林子倫12日表示，政府一向重視軍公教退休人員退撫待遇，此次調整不但提早啟動相關機制，並且加速辦理以縮短作業時程，以因應近年物價波動，盡力縮減物價對於軍公教退休人員之影響。

林子倫表示，行政院與考試院於今（2024）年3月8日已會同公告，溯自今年1月1日起調高4％，並以去（2023）年12月31日（含當日）以前生效之退撫（除）案件為適用對象。

依照軍公教人員主管機關規劃，各退休金發給機關及公務人員退休撫卹基金管理局將於今年4月1日起，按調增4％後之金額進行發放作業，至於今年度1月至3月調增4％之差額，配合作業，最晚將可於今年4月19日前補發完畢。

行政院強調，政府將致力確保退休人員獲得良善的照顧，還請相關人員放心。