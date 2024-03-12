日銀12日發布2月日本國內生產者物價指數為120.3（以2020年為基期100），較2023年同期上升0.6％，漲幅較1月的0.2％有所上升。日媒分析稱，主因為政府應對物價上漲所採取的電費和瓦斯費價格管制措施效果減弱，但近期食品價格趨於平穩，漲幅保持於1％以下。

就商品種類而言，因原物料、外包裝及能源成本上升的影響仍在持續，飲料及食品類上漲4.0％。石油和煤炭製品則因原油價格上升而隨之上漲7.0％。汽車等運輸設備則受到物流費用走高帶動，價格因此上升2.2％。

另一方面，水電瓦斯等費用雖較基期下跌21.9％，但因政府價格管制效果減弱，降幅較1月27.7％有所削弱。用於反映企業自海外進口物品價格走勢的進口物價指數，2月份若以合約幣種計價為下降8.4％，換算日圓後為上升0.2％。

日銀總裁植田和男12日表示，將在18日舉行的貨幣政策會議上確認薪資與物價是否已經形成良性循環，再針對解除負利率政策作出決策。植田稱，1月政策會議後又有大量數據陸續公布，雖然部分統計數據呈弱勢，但「日本經濟正在溫和復甦」。