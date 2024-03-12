2023年美國比特幣現貨ETF核准通過加上今年比特幣預期減半等，2024年對全球虛擬貨幣投資者來說又是嶄新的一年，而台灣在監管方向也越來越清晰，MaiCoin集團亦對虛擬貨幣產業的前景樂觀看待並期待未來，本月MaiCoin集團旗下MaiCoin數位資產買賣平台與MAX數位資產交易所分別成立10週年與6週年，雙平台祭出「MaiCoin與MAX帶你飛」活動，完成交易任務，就有機會抽首爾與東京雙人來回機票。此外，為慶祝MaiCoin平台10週年，亦與萊爾富超商同慶，購買指定商品即可獲得比特幣兌換碼、買幣至萊爾富繳費可獲得專屬優惠券等活動。

今年3月MaiCoin數位資產買賣平台迎來成立10週年，近年來MaiCoin平台更是致力降低虛擬貨幣的進入門檻，從超商繳費、銀行授權扣款、定期定額到綁定美金帳戶等買幣方式之外，也將收益產品、虛幣點數兌換、NFT與虛幣支付等服務整合，同時，MAX數位資產交易所亦迎來成立6週年，MAX交易所專注於專業與多元的虛擬貨幣投資策略，從首創法幣信託開始，發行平台幣MAX Token、新增虛幣收益功能、借滿益、質押與網格機器人等投資策略，提供更多進階功能給投資人，而預期今年雙平台會積極與更多與銀行、支付與零售通路等規劃更多面向的合作內容，拓展虛擬貨幣生活化應用。

隨著比特幣價格飆高，MaiCoin數位資產交易平台與MAX數位資產交易所為全台最多人使用的交易平台，近期交易量也屢創新高。即日起至2024年4月7日，MaiCoin平台與MAX交易所祭出帶你飛週年慶祝活動，交易越多中獎機率越高，於MaiCoin平台完成新台幣3,280元整之訂單（訂單金額小於或大於3,280元皆無法參加抽指定機票活動），即可抽「首爾雙人來回機票」，平台更祭出快閃甜甜價，於指定活動日期，會員可以用優惠價格買比特幣與以太幣!另外，MAX交易所交易滿6,000元以上，即可抽「東京雙人來回機票」，而平台幣MAX Token價格隨著大行情節節攀升，鎖倉APR更一度高達34％，週年慶活動特別加碼，於指定日期購買MAX Token再抽比特幣！

MaiCoin平台與萊爾富於2017年開始合作，提供MaiCoin平台用戶超商繳費買幣服務，適逢MaiCoin平台10週年，特別攜手萊爾富超商加碼推出「MaiCoin歡慶10週年萊買比特幣抽好禮」慶祝活動，包含「購買樂法指定商品任2瓶，即可獲得新台幣等值30元的比特幣兌換碼」以及「於MaiCoin平台買幣透過萊爾富繳費，不限金額與幣種，可獲得專屬好禮優惠五選一券」，此外，若訂單金額為新台幣3,280元整，連同MaiCoin平台完成新台幣3,280元整之訂單，即可享2次「MaiCoin帶你飛首爾」之抽獎機會，交易愈多越多抽獎機會。活動詳情請參考MaiCoin數位資產交易平台或MAX數位資產交易所官網。