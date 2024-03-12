桃園由於房價水準在六都中名列倒數、甚至還低於非六都的新竹，反而帶動一波推案熱潮，推案在北台灣一支獨秀，信義房屋指出，青埔、A7、桃園區及A20成為四大熱區，其中A20興和特區今年預計有十案、合計約2,000戶推出，房價約在每坪40萬元左右，可望躍升成為未來首購族首選。

信義房屋12日發布桃園房市展望報告，信義房屋桃三區協理王憲正表示，北台灣整體房價持續維持高檔，基期相對低的區域會成為今年建商推案動能較強的地方，桃園同時有捷運綠線等軌道建設、航空城與龍科二期等產業園區題材，今年推案量可望創高，連帶讓中古屋市場受到關注。

王憲正表示，今年桃園將有四大推案熱區，青埔上半年推案總銷就上看500億，以及蛋黃區桃園區周邊如小檜溪、中路重劃區等，青埔特區及桃園區單價、總價在桃園相對較高；相較下，位於龜山區的A7重劃區，以及即將新興開發、位於中壢區的A20興和特區，地點雖屬外圍蛋白區，商圈機能尚在發展中，房價相對親民，將成首購族首選。

王憲正表示，桃園捷運綠線、鐵路地下化等建設都在進行中，基北北桃1,200元通勤月票啟用，帶動台北灣生活圈成形，加上桃園連續九年工業產值全台第一，全國500大製造業在桃園設廠者就超過200家，工作機會帶來強勁自住需求，中壢區已有六所大專院校，為全台大學密度最高的行政區，還有多所大學打算前進桃園市籌設分校或加上桃園在六都中房貸負擔率最低，使桃園更具吸引台北客的條件。