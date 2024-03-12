看好台灣再生能源發展需要龐大儲能穩定電網，全球大型電網級儲能龍頭Fluence 今（12）宣布，正式在台正式成立子公司「台灣富安能源」。真正把儲能建置經驗真正在地化，今年併網容量上看300MW(千萬瓩)。

今日成立典禮，邀來美國在台協會商務組、經濟部能源署、技術開發商、工程總承包商等出席支持。

國內再生能源2026年要達20GW（百萬瓩），穩定電網的儲能裝置越發重要，許多民間儲能業者都參加台電電力交易平台，用儲能賣電賺錢。

Fluence全球部署超過 8.7 GW的儲能系統，進入台灣市場始自2021年起，已有超過10個儲能案場建置經驗，已併網投入電網服務的容量170 MW。

首任台灣富安能源總經理鄒宏楷表示，過去Fluence提供台灣服務都得從澳洲過來，現在台灣本地成立公司，以後設備與服務客戶都可以從這裡直接提供，今年目標建置量可達300MW。

他說之後富安會憑藉在輸電系統營運商領域經驗，解決台灣的電網壅塞等區域性挑戰。未來還會進一步結合Fluence的AI數位軟體工具，協助再生能源資產擁有者極大化收益。