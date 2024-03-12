中國人民銀行國際司12日發表文章指出，近年大陸主動有序推動金融業開放取得積極進展。其中，大幅放寬金融服務業市場准入，不斷完善准入前國民待遇加負面清單管理制度；穩步推進金融市場高水平開放，形成涵蓋股票、債券、衍生品及外匯市場的多渠道、多層次開放格局；扎實推動人民幣在國際貿易和金融交易中獲得廣泛使用。

香港信報報導，文章指出，下一步，人行將穩步擴大金融領域規則、規制、管理、標準等制度型開放，致力營造市場化、法治化、國際化一流經商環境。有序推進金融服務業開放。進一步完善准入前國民待遇加負面清單管理制度，持續優化外資進入大陸市場展業的程序，開展新業務試點時，堅持對內外資金融機構平等對待。

另外，人行將穩步推進金融市場高水平對外開放。健全各類市場互聯互通機制，豐富可投資的行業和資產種類，進一步提升外資參與中國市場的便利性。穩慎扎實推進人民幣國際化，聚焦貿易投資便利化，不斷優化人民幣跨境投融資、交易結算等基礎性制度安排。持續完善金融監管，完善與金融業高水平開放要求相適應的風險防控體系，建好各類「防火牆」，堅決守住不發生系統性金融風險的底線。