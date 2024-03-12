IKKA-KY（2250）12日公告2023年財報，全年稅後純益1.19億元，EPS 4.07元，較2022年EPS成長15％。值得注意的是，全年稅後淨利之85％為下半年營運所貢獻，顯示從去年下半年供應鏈缺料問題緩解之後，日系汽車銷售表現亮眼，連帶帶動IKKA-KY整體營運表現，下半年獲利表現突出。
日本豐田（TOYOTA）於上個月發布2023全年及2024年1月銷售狀況，2023年全年銷售量創下歷史新高，達到1,123萬台，連續四年居全球汽車銷售之冠。其中，新車銷售占比中約33％為新能源電動車，其中純電動車對比2022年度銷售成長了約3倍。
IKKA-KY指出，2024年1月之新車銷售狀況也較去年同期成長10％，連續12個月新車銷售成長，同時也宣布2024年新車銷售目標維持在超過1000萬台之目標，預期也將持續奪下全球汽車銷售冠軍。豐田汽車持續在新能源電動車市場深耕，在2024年剛開始，立即宣布在美國投入13億美金生產新型電動車，顯示豐田汽車對於汽車電動化之發展持續投入，為全球ESG之發展持續付出貢獻。
展望今年，IKKA-KY持續樂觀看待，尤其今年前二月營收表現已較去年同期成長18％，加上EPB隨著美國市場之拓展將有所提升，而名古屋第三工廠也將在今年投入生產，新型電動車零件隨著車廠認證進度也會陸續投產，對於公司後續營運及獲利均會有所貢獻。
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