美國本周將公布最新消費者物價指數（CPI），市場靜待數據出爐，股匯市轉趨觀望，美股主要指數走低，而美元指數則小幅回升，主要亞幣升貶互見，新台幣兌美元走勢震盪，盤中上下波動近1角，午後則陷入橫向盤整，大致在31.43元左右徘徊，終場前升幅收斂轉升，小升0.2分、幾乎平盤作收。
匯銀主管指出，新台幣開低走高，外資及投信資金匯出下，上午一度貶近1角至31.49元，但午後外資轉為匯入，再度將新台幣拉回31.43元附近盤整，加上尾盤央行作價，助攻新台幣由貶升幅，終場收在31.412元，升0.2分，總成交量17.57億美元，短線持續測試31.4元價位。
根據央行統計，美元指數回彈0.14％，主要亞幣升貶互見，日圓回落0.4％，韓元及星幣貶0.05％，新台幣小升0.01％、人民幣貶0.13％。
匯銀主管表示，投資人等待美國2月CPI數據，將以此為推測美國聯準會（Fed）貨幣政策走向的線索，美股開低下，一度推累台股開盤下跌，但盤中收復失土繼續上衝，一度攻向2萬點大關；但股匯盤中走不同調，新台幣早盤先反映國際匯市走向，在美元反彈下，新台幣早盤一度回測31.5元關卡，但午後外資回頭加碼匯入，加上國內ETF新資金大量湧入，整體來看台股整體走勢看旺，將是推升新台幣主要力道。
外匯交易員指出，觀察FedWatch工具，6月啟動降息機率約6成之上，若美國CPI年增率如預期下降，將加深市場對於6月降息的預期，但距離6月還有段時間，期間市場難免有變數，目前市場也不敢太篤定，預計新台幣是震盪緩升、且戰且走，短線先測試31.4元，下一步挑戰前波高點31.35元。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：