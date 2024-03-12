美國本周將公布最新消費者物價指數（CPI），市場靜待數據出爐，股匯市轉趨觀望，美股主要指數走低，而美元指數則小幅回升，主要亞幣升貶互見，新台幣兌美元走勢震盪，盤中上下波動近1角，午後則陷入橫向盤整，大致在31.43元左右徘徊，終場前升幅收斂轉升，小升0.2分、幾乎平盤作收。

匯銀主管指出，新台幣開低走高，外資及投信資金匯出下，上午一度貶近1角至31.49元，但午後外資轉為匯入，再度將新台幣拉回31.43元附近盤整，加上尾盤央行作價，助攻新台幣由貶升幅，終場收在31.412元，升0.2分，總成交量17.57億美元，短線持續測試31.4元價位。

根據央行統計，美元指數回彈0.14％，主要亞幣升貶互見，日圓回落0.4％，韓元及星幣貶0.05％，新台幣小升0.01％、人民幣貶0.13％。

匯銀主管表示，投資人等待美國2月CPI數據，將以此為推測美國聯準會（Fed）貨幣政策走向的線索，美股開低下，一度推累台股開盤下跌，但盤中收復失土繼續上衝，一度攻向2萬點大關；但股匯盤中走不同調，新台幣早盤先反映國際匯市走向，在美元反彈下，新台幣早盤一度回測31.5元關卡，但午後外資回頭加碼匯入，加上國內ETF新資金大量湧入，整體來看台股整體走勢看旺，將是推升新台幣主要力道。

外匯交易員指出，觀察FedWatch工具，6月啟動降息機率約6成之上，若美國CPI年增率如預期下降，將加深市場對於6月降息的預期，但距離6月還有段時間，期間市場難免有變數，目前市場也不敢太篤定，預計新台幣是震盪緩升、且戰且走，短線先測試31.4元，下一步挑戰前波高點31.35元。