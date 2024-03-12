百貨業上半年折扣最優惠的母親節檔期前哨戰，今年照例由中台灣百貨業者搶先開戰！其中，「廣三SOGO百貨感謝祭」與「大遠百美麗購物節」VIP預購會，自3月13日起登場、「中友百貨32周年慶」接棒自3月14日起預購會開打！三大業者預估，今年母親節檔期業績可望分別成長3～5％。

受惠開春以來股市表現強勁，投資人個個荷包滿滿，台中各家百貨業者看好市場活絡動力，預期上半年景氣好轉，消費力道增加，今年母親節檔期不惜砸下高額預算、刺激買氣，搶攻業績。

其中，中友百貨預計3月14日至4月17日舉辦32周年慶，推出滿千贈點、SKECHERS聯名會員禮、愛地球扣點抽大獎、品牌日加碼及刷卡滿額贈中友商品禮券等多重好禮，除了化妝品最低下殺3折起，另嚴選23品項的暢銷商品下殺2.9折起，提供中友家族會員選購，搶攻清明連假商機，整檔業績目標挑戰17.6億元，年增5％

中友百貨店長陳俊華表示，中友百貨32周年慶投入1.8億元促銷預算，最高回饋可達26％，針對高額消費的化妝品白金尊榮回饋，推出三種不同門檻的伊萊克斯家電好禮。

廣受消費者喜愛的點數行銷，今年再結合環保永續的概念，推出扣抵10點可參加抽獎，獎項包含目前最受歡迎的智能熱烘除臭3L廚餘機、YAMAHA EMF全新電動機車等，於指定綠色品牌消費滿額再贈家族點數100點，以實際行動響應ESG永續愛地球。

此外，活動期間消費滿千贈送點數，顧客可使用點數於下一筆消費直接折抵，也可以兌換優質商品，靈活度更加提高。

陳俊華強調，中友32周年慶再度與美國知名運動品牌SKECHERS聯名推出獨家會員禮，品質經過SGS檢驗，品項有SKECHERS乾濕兩用袋、摺疊籃、雙飲保溫杯、手提餐盒，實用又環保，總數量高達19,800份，歡迎顧客踴躍兌換！

今年1、2月適逢寒假與農曆春節假期，國人紛紛出國旅遊，台中百貨業者明顯感受到買氣下滑。

陳俊華表示，中友百貨前二月累計營收確實微幅下滑約5％，不過，隨著進入3月以來卻猶如「倒吃甘蔗」，買氣直線上升，「可能與股市上2萬點、投資人有賺錢，紛紛出門購物、吃美食有關」，帶動家用業績年增5％，正在進行日本商品展的特賣會，業績甚至年增27％，因此預期首季業績仍有機會呈現正成長！