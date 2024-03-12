長榮航空（2618）4月12日起，提供每日一班高雄-香港飛航服務，並自5月15日起增為每日兩班，搭配每周53班的桃園-香港航班，屆時將提供每周67班往返台港的飛航服務。
開闢高雄–香港航線 後，長榮航空將成為唯一經營桃園-香港、桃園-澳門、高雄-香港、高雄-澳門四條航線的航空業者，佈局港澳航線最完整，提供旅客彈性的行程規劃。
長榮航空表示：「香港航線是長榮航空現有航點中班次最密集、座位數最多的航線，此次開航高雄-香港航線，除了提供南部鄉親赴港的便利空中交通外，同時也著眼台灣往返粵港澳大灣區的市場，藉由港澳綿密的飛航服務，提供旅客可以北進南出、南進北出的彈性行程規劃。」
長榮航空高雄-香港航線將以空中巴士A321-200機型飛航，機上配置8個商務艙、176個經濟艙，共184個座位數，即日起開放訂位。
長榮航空為慶祝高雄-香港開航，特別於「2024春季線上旅展」推出優惠票價，即日起至4月8日止，透過長榮航空官網購買今年9月30日前來回高雄-香港經濟艙機票，最低只要NT$2,298起(未稅)；此外，也將與旅行業者合作，結合香港與澳門旅遊資源，彈性規劃港進澳出或澳進港出的旅遊行程。
長榮航空目前由高雄飛航之航點包括東京成田、大阪、福岡、上海浦東、澳門以及首爾仁川，加上即將開航的香港航班，屆時國際航點數將達7個，每周飛航47班，提供南台灣民眾更便捷的空中服務。
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