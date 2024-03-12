儘管台積電ADR前晚重挫5%，台股卻在鴻海等權值股加持下，大盤翻紅過關斬將，終場收盤大漲188點或0.96%，成交值4555億元。外資（不含外資自營商）買超58億元，買超第一名為營收高飛的長榮航共計3.8萬張，今日爆大量鴻海則大買3萬張，另外買超2檔低價金融股，分別為臺企銀及開發金。

台積電ADR前天大跌，台積電卻上演逆轉秀，以跌11元開盤，最後終場上漲4元收770元。至於即將開法說會的鴻海，外資提前卡位，今日重押鴻海3.8萬張，大牛股強彈8.68%。

總計今日外資（不含外資自營商）買超58.1億元，投信買超8.8億元，自營商買超96.5億元，合計三大法人買超163.47億元。

外資買超第一名為業績回升的長榮航，總計達3.8萬張，鴻海居次、買超3萬張，外資連續2天掃貨鴻海共計4.6萬張；第3名為聯電1.2萬張。

值得留意的是，外資分別連續6天及連續2天加碼尚未公布股息的臺企銀及開發金，今天再買臺企銀1.19萬張、同時買超開發金1萬張；累計6天大買臺企銀4萬張、連2天買超開發金2.9萬張。

分析師指出，由於臺企銀、開發金有機會將去年未發的股利於今年回饋給股東，估臺企銀今年配發率可望貼近百分百，除現金股息可望較去年0.1元大增外，股票股利更有可能大方送、甚至不排除貼近1元附近。

而開發金前2月獲利大幅彈升，配息則有望衝高至0.7元，加上2檔股價都不到15元，現在都「還是雞蛋水餃」的便宜價，吸引外資介入。

統計今天外資買超前十名為：長榮航38459張、鴻海30531張、聯電12817張、臺企銀11963張、國泰永續高股息11308張、開發金10761張、元大臺灣50 10477張、長榮10367張、寶成10275張、神達9773張。

外資賣超前十名為：群創13799張、大同9476張、仁寶9435張、佳世達8730張、亞力8580張、光寶科6274張、南亞科6153張、華通5382張、耀華4949張、富邦越南4825張。

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