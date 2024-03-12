泰國證券交易委員會（SEC）本週一（11日）放行，允許機構投資者和個人淨資產達到一定的水平的的民眾，來投資海外加密貨幣交易所交易基金（ETF），例如現行的比特幣ETF（Bitcoin ETF）。

泰國證券交易委員會秘書長布薩拉特拉貢（Pornanong Budsaratragoon）本週一表示，該部會將允許資產管理公司在美國交易所投資比特幣現貨ETF。

比特幣現貨ETF被歸類為證券，而不是數位資產，根據泰國證券交易委員會法案。這種分類允許泰國證券公司也參與這些投資。而該委員會也正在考慮未來將這種投資機會拓展到一般民眾和散戶上。

布薩拉特拉貢表示：「資產管理公司要求我嗎允許它們參與數位資產，特別是比特幣和比特幣現貨ETF，但我們需要仔細考慮是否允許資產管理公司直接投資數位資產，因為風險很高，」

僅在今年1月，泰國證券交易委員會才表示，他們不打算允許資產管理公司推出比特幣現貨ETF。到目前為止，監管機構要求個人僅通過註冊的本地交易所投資數位資產。