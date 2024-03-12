Rybit交易所APP與創辦人賴永純。圖／Rybit交易所提供

比特幣七日內連續創下三次歷史新高，一路飆升超過7萬美元，引發投資者對於未來走勢的關注。Rybit加密貨幣交易所提醒，未來比特幣價仍可能出現回調，因13日以太坊進行坎昆升級，投資人亦可關注以太幣的動向。

自3月5日晚間11點首次突破6.9萬美元後，比特幣價格歷經波動，但持續保持著強勁的上升勢頭，在11日下午3點，比特幣第三度突破新高，站上7字頭，市場氛圍一時躍升，對此，Rybit交易所指出，今年比特幣市場迎來了多項利好消息，包括四年一度的減半事件以及美國現貨ETF的通過，都對市場供需帶來了顯著影響，推動比特幣價格持續攀升。

然而，許多投資者對於比特幣未來走勢存有疑慮。面對比特幣突破7萬美元的歷史性時刻，他們紛紛提出了一個關鍵問題：比特幣還會繼續上漲嗎？Rybit交易所認為，比特幣未來走勢，市場觀點褒貶不一，雖然有分析師預測比特幣年底將突破10萬美元，但目前市場極度貪婪，短期持有者增多，未來仍有可能出現大幅回調，也許屆時會是更好的入場時機。

對於台灣投資者而言，如何安全、簡便地參與比特幣交易是一個重要課題。Rybit交易所提供了三個基本步驟：

一、註冊加密貨幣交易所：在台灣有多家合規安全的加密貨幣交易所，Rybit即為其中之一。註冊過程類似於銀行開戶，需要完成手機、電子郵件及身份驗證。

二、將台幣轉換成USDT：USDT是加密貨幣界的「美元」，是最常用的貨幣之一，其價格穩定與美元一比一掛鉤。

三、使用USDT進行加密貨幣交易：建議投資者分批進場，降低市場波動風險。

Rybit交易所創辦人暨執行長賴永純表示：「除了比特幣外，投資者也可以關注以太幣的動向。由於以太坊將於13日晚間進行坎昆升級，有望提升效率、降低交易成本，且目前以太幣還沒有突破歷史高點，因此若已錯過這波比特幣的漲勢，或許可以關注以太幣的投資機會。」

最後，Rybit交易所提醒投資人，幣圈市場瞬息萬變，買賣加密貨幣務必選擇有信譽、安全的交易所，並且依照自身財務狀況配置資產、設置停損點，請評估個人財務風險承受能力謹慎理財。