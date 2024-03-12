證交所表示，自明（13）日起，廷鑫（2358）上市有價證券列為變更交易方法，並採行分盤集合競價交易方式。

證交所表示，廷鑫3月12日發生存款不足之金融機構退票情事，核有證交所營業細則相關規定之情事，公告自13日起，對其上市有價證券列為變更交易方法（即打入全額交割股），並採行分盤集合競價交易方式。

雙鴻H1賺比健策多 「股價卻僅一半」達人看散熱3雄：2檔將落後補漲
《證交所》今日單一證券鉅額成交股票：儒鴻、長榮、中信金
《其他電》萬潤9月23日受邀UBS Taiwan Summit 2024
《外資》賣超股：中信金、日月光投控、華航
#廷鑫 #證交所 #全額交割股
透過Google新聞追蹤旺得富