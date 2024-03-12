證交所表示，自明（13）日起，廷鑫（2358）上市有價證券列為變更交易方法，並採行分盤集合競價交易方式。

證交所表示，廷鑫3月12日發生存款不足之金融機構退票情事，核有證交所營業細則相關規定之情事，公告自13日起，對其上市有價證券列為變更交易方法（即打入全額交割股），並採行分盤集合競價交易方式。