士電因重電事業訂單滿載而受益，去年合併營收318.07億元，改寫歷史新高，本期淨利近24.60億元、EPS達4.51元，單靠本業獲利創歷史新高。12日董事會決議，每股配發現金股利3元，優於去年每股配2元現金股利，股息配發率66.52％。以12日收盤價181.5元計算，現金殖利率1.65％。

士電重電事業去年一直獨秀，主因因台電強韌電網計畫、變壓器等重電設備外銷亦有斬獲，加上布局太陽能光電案場統包工程及電動汽機車充電樁等綠能產業進入收割期，抵銷自動化、機器及電裝品事業表現相對平穩或衰退的部分。

士電去年第四季合併營收74.58億元，營業利益近4.08億元、本期淨利3.11億元、淨利歸屬母公司2.9億元、EPS為0.57元。

士電去年合併營收攀升至318.07億元、營業利益24.64億元、本期淨利24.60億元、淨利歸屬母公司23.48億元，EPS從前年3.86元增加至4.51元。2009年EPS達5.77元，主因是認列士林舊廠開發一棟大樓出售給中鼎集團的處分利益，單靠本業獲利，去年EPS是歷史新高。

士電12日董事會決議，每股配發現金股利3元，提到6月19日討論定案。