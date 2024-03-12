中華汽車（2204）受惠MG新車熱銷，推升去年獲利能力大增！12日公告財報，2023年營收385.07億元，稅後純益56.52億元，每股稅後純益10.36元，改寫歷年最佳EPS紀錄。

董事會12日亦通過股利發放，擬發放現金股息每股6元，股利發放率約6成。

中華車說明，2023年獲利創新高，主要因公司經營穩健，本業獲利能力一向良好，而2022年呈現虧損，則因認列新安鉅額防疫險損失所致，但其為當年度一次性因素，故2023年無新安防疫險問題後，即呈現成長；且獲市場支持與肯定，各產品的銷售均有成長，對整體各項經營指標均有正面助益。

面對市場需求變化、全球環境趨勢與產業競爭，中華車表示，公司為穩固公司市場地位並兼顧ESG永續發展，一方面強化既有商品競爭力，另一方面則積極發展各式新能源車產品，成果也將陸續展現在未來新車型產品上。展望2024年，設定將達成全年6.6萬輛銷售目標。