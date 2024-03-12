圖文：鋼聯總經理林才翔。〈圖：鋼聯提供〉

受到高利率、高通膨與中國疫後經濟表現不如預期等因素影響，令全球終端產品需求疲弱，導致製造業活動放緩影響，電弧爐集塵灰處理廠鋼聯(6581)2023年營收獲利衰退，總經理林才翔12日在法說會指出，預期今年鋼市將重返上升軌道，國內鋼鐵業景氣佳將有助於鋼聯集塵灰、氧化鋅、爐碴及混凝土業務，營收獲利會比去年好。

鋼聯去年合併營收20.41億，年減23％；稅後純益5.04億，年衰退49％，每股稅後盈餘4.54元，現金股利每股4.3元。

銷售從集塵灰收集後取得的氧化鋅收入及客戶廢棄物再利用收入是鋼聯主要營收來源。鋼聯指出，2023年受全球經濟放緩及因美元指數持續上漲，使得以美元計價的鋅金屬對其他貨幣持有者來說變昂貴，另金屬鋅消費主要國家中國大陸景氣陷入停滯，影響國際鋅價價格向下修正。

不過，鋼聯指出，公司去年處理非集塵灰廢棄物數量達24,401噸，自環評通過後又再次突破前一年度數量，且轉投資台鋼資源生產製程改善，還原碴處理合格量創歷史新高達165,102噸，混凝土出貨量亦為歷年最高，全面多元化營運，減緩製造業不景氣帶來的影響，未來仍將持續拓展至收受國內難處理高單價之廢棄物。

對於今年的營運前景，林才翔表示，預期鋼市將重返上升軌道，國內鋼鐵業景氣佳將有助於鋼聯集塵灰、氧化鋅、爐碴及混凝土業務。鋼聯也將持續拓展新廢棄物業務，除維持目前開源節流戰略布署，將持續評估增加國內難處理高單價廢棄物，朝擴大營運成長大幅邁進，成為國內資源廢棄物循環產業龍頭。