台灣第一間凱悅品牌渡假酒店「新北金山凱悅渡假酒店」即將於2024年Q3閃耀登場，今（12）日公開館內宴會廳，以及多功能會議室與室內大型婚禮教堂。
新北金山凱悅渡假酒店更將是未來北台灣首選的宴會場域之一，設計有3間會議室、1間大型宴會廳與1座室內婚禮教堂。多功能宴會廳皆擁有自然採光，劇院型可容納130位賓客；大型宴會廳更是壯觀，挑高7米無柱設計、雙面自然採光，可容納35桌中式桌宴，無論是品牌晚宴、展演講座、婚禮喜宴等需求都能滿足。
因應現代人對於婚宴儀式的需求，酒店特別設計證婚教堂，有別於許多戶外教堂場地需跨出酒店空間，新人從證婚儀式到宴客，都能在飯店室內完成，挑高氣派的教堂可容納約200位賓客觀禮，教堂後方的大片落地窗將陽明山綠意延伸至室內，未來可望成為北台灣最美的婚禮教堂場地。
新北金山凱悅渡假酒店大地色系的211間和洋禪風客房與套房，基礎房型就已達15坪的寬敞空間，可謂國際品牌酒店之最，每間客房更有獨立陽台與專屬泡湯池，享受靜謐的溫泉洗禮。喜歡寬敞泡湯的賓客，則可以到大眾湯享受，兩種不同的風格設計、 140坪的超大空間分別位在兩個樓層，入住期間兩天都能感受獨特的泡湯氛圍。還有健身房、頂樓泳池與專為兒童打造的凱悅悅趣營（CAMP HYATT），將提供豐富多元的設施，吸引全方位客層。
新北金山凱悅渡假酒店共有1間全日餐廳、1間大廳酒吧、1間外賣商品櫃與多元豐富的宴會空間，本次曝光相關資訊，勢必將成為北台灣最新的宴會與餐飲首選之一。
新北金山凱悅渡假酒店由興富發集團興建、凱悅酒店集團經營管理，可說是金山地區歷經多年後再次有新飯店開業，也是首間國際品牌酒店。金山地區一直是北台灣知名的溫泉區，透過酒店的全新進駐，除了希望讓更多人看見金山豐沛的歷史風情與自然資源、提升觀光動能外，也同步提升在地就業機會、降低人才外流，未來朝向國際級觀光景點的目標發展，帶領金山地區共榮共好。目前新北金山凱悅渡假酒店正積極招募中，預計將於Q2在金山在地舉行大型招募會，飯店歡迎有志投身於旅館飯店業之仕加入。
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