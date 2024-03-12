台股高息ETF熱潮延燒，觀察既有的台股高息ETF今年來受益人與規模變化，統計到3月8日最新數字，今年來17檔台股高息ETF受益人增加468,835人，規模增加1,773.32億元，使得總受益人來到4348,863人、總規模1.03兆元。

進一步觀察這17檔ETF的表現，今年來受益人增加最多的前五名分別是00919、00929、00878、0056、00927，規模增加最多部份是00919、00929、0056、00878、00918；再以今年來績效表現來看， 00919上漲16.58％表現最好，其他前五名分別為00730上漲12.05％、00900上漲11.47％、00927上漲11.43％、00915上漲10.05％；整體來看，拿下三冠王的00919堪稱為台股高息ETF最佳人氣績效王。

觀察00919高人氣的主要原因在於00919的穩定持續又透明的高配息政策奏效，加上00919具有平準金機制，讓ETF所領到的高額現金股利，不會因為未來受益人或規模增加而被稀釋，此外，百分百填息率次與不錯的資本利得，息利雙收讓投資人對00919深具信心，因此不斷申購。而00919參與第四次除息最後買進日為3月15日，配息發放日為4月15日。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，台灣投資人對於存股的需求熱度不減，台股高股息ETF越來越受投資人青睞，認為是以存股為目的，參與台股行情的極佳工具。目前市面上共有17檔高息ETF可供選擇，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭配做選擇。11日雖然大盤在創新高後拉回整理，不過，若從存股的角度來看，指數的跌勢卻也創造出新的契機，存股族則可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本。穩健投資人可以台股高息ETF為核心配置穩固資產，參與台股中長期投資契機。