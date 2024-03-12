Uber 企業版今（12）日宣布分別與科技製造業龍頭華碩、旅遊產業龍頭雄獅旅遊合作，協助華碩優化差旅管理和導入碳盤查工具。雄獅旅遊則是成為旅遊業首家採用 Uber企業版中央叫車功能，強化消費者體驗。

數位化浪潮席捲全球，為提升核心競爭力，各大企業紛紛致力以創新科技推進管理效。Uber 企業版提供企業專屬一站式管理後台，助力企業提升營運效能及數位化解決方案，至今已為保險、汽車、金融、顧問、觀光旅遊、科技和房地產等上千家不同領域之台灣企業組織提供服務。

為滿足企業提升營運效能需求，Uber 企業版推出企業專屬一站式管理後台，以三大特色協助企業解決各式差旅問題，提升營運效能、降低人力成本的同時，進一步協助企業落實其永續目標。

第一，針對傳統差旅交通和餐費報銷的繁瑣流程，「Uber 企業版乘車方案」可自動彙整所有符合企業自設條件的商務行程，不僅簡化員工報帳流程，更可大幅降低行政負擔；同時，企業也可一鍵發送 Uber、Uber Eats 抵用券，承擔員工及客戶的行程、誤餐費用，藉此提升線上與實體活動時的員工參與度及客戶滿意度。

第二，Uber 企業版的「永續發展後台」可追蹤每趟商務行程的碳足跡並免費提供企業參考與深入分析，協助企業加速落實永續行動。

第三，Uber 企業版更於「中央叫車」工具推出多樣企業專屬功能，在叫車前、中、後階段皆能協助企業或組織提升管理效率與服務品質。叫車前，企業得以跳脫傳統透過訊息、電話來回與多個車隊確認的流程，透過 Uber 企業版可即時、預約與 Uber 合作之 10 多家在地車隊所屬的 2.5 萬名合作車隊職業駕駛，並透過備註功能預先告知合作車隊職業駕駛重要資訊。

Uber 企業版表示，當有大量叫車需求時，更可運用企業專屬「多趟行程」功能，將所有乘車資訊表格化匯入系統，節省單趟叫車、單筆輸入時間。行程進行時，企業亦可即時監控行程狀況與進度，若遇到職業駕駛臨時變動或取消，合作車隊將透過系統自動更新資訊或重新派遣車輛。行程結束後，相關費用、距離等行程資訊將自動彙整於 Uber 企業版介面中，讓企業管理者輕鬆掌握。

對乘客而言，在所屬的企業透過 Uber 企業版預約叫車後，不論是否使用 Uber App，皆可以手機簡訊接收即時預約行程資訊，享有便利且舒適的乘車體驗；若為尚未確認乘車時間的乘客，由企業端可選擇「靈活彈性」功能，乘客即可於指定日期的任一時間點，一鍵點擊簡訊中的預約行程連結完成叫車，彈性掌握時程安排。

身為台灣電腦領導品牌，華碩深度關切數位化與零碳轉型兩大議題，透過與 Uber 企業版合作，以「Uber 企業版乘車方案」取代過往同仁在差旅行程後需收集各種乘車收據、人工進行報銷請款的流程，省去請款的時間成本。而行政部門的同仁經常會有貴賓接送、部門主管交通、廠區往返等差旅安排的需求，使用 Uber 企業版「中央叫車」功能大幅提升了行政流程與效能。此外，透過 Uber 企業版「永續發展後台」，能夠即時監看所有商務行程的行車距離、碳排放量、低碳排車種行程佔比等數據，有效管理追蹤差旅所產生的碳足跡，作為碳盤查及減碳策略制定的運用。

華碩表示，已有近7成有差旅需求的同仁開始使用 Uber 企業版，華碩期望運用 Uber 企業版管理差旅成本及其碳足跡數據，增進員工在專業工作上的效率與表現。此外，我們也鼓勵出差員工優先選擇 Uber App 的「減碳優步」乘車選項，目前純電車、油電混合車的行程佔比達整體叫車的60％，於日常工作中落實減碳行動。

雄獅旅遊為打造差異化服務、提供顧客尊榮舒適的旅遊體驗，規劃 VIP 旅遊一人一車的接送服務，但過往一旦遇到大量用車需求，便容易因溝通與行政管理困難，造成客戶體驗落差的情況。有鑑於此，雄獅旅遊與 Uber 企業版合作，採用其「中央叫車」功能優化 VIP 客戶服務。舉例來說，雄獅旅遊曾經在 10 小時內安排 700 輛車，為 700 位貴賓提供送機行程，創下雄獅旅遊成立以來，短時間內成功預約最多小型車的紀錄。

雄獅旅遊表示，Uber 企業版中央叫車工具優化過往大量叫車的流程，讓雄獅旅遊可快速且精準的統一安排車輛，減少營業成本、降低資訊錯誤的風險，優化客戶體驗。期望透過與 Uber 企業版的合作，能持續擴張國內、甚至是海外的服務量能、增加管理效能，進一步為客戶提供高品質且穩定的服務水平。

面對數位化進程與永續趨勢，Uber 企業版提供企業用戶專屬的一站式管理後台，輕鬆管理 Uber 商務乘車、Uber Eats 外送、中央叫車和商務碳足跡等相關費用與數據，不僅大幅提升差旅與營運的效能，過程中累積的數據也一目瞭然的呈現在企業介面上，供企業進一步分析並進行策略規劃。目前全球超過 17 萬家企業組織運用 Uber 企業版，其中半數以上為《財富》500 強企業。