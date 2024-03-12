Uber 企業版今（12）日宣布分別與科技製造業龍頭華碩、旅遊產業龍頭雄獅旅遊合作，協助華碩優化差旅管理和導入碳盤查工具。雄獅旅遊則是成為旅遊業首家採用 Uber企業版中央叫車功能，強化消費者體驗。
數位化浪潮席捲全球，為提升核心競爭力，各大企業紛紛致力以創新科技推進管理效。Uber 企業版提供企業專屬一站式管理後台，助力企業提升營運效能及數位化解決方案，至今已為保險、汽車、金融、顧問、觀光旅遊、科技和房地產等上千家不同領域之台灣企業組織提供服務。
為滿足企業提升營運效能需求，Uber 企業版推出企業專屬一站式管理後台，以三大特色協助企業解決各式差旅問題，提升營運效能、降低人力成本的同時，進一步協助企業落實其永續目標。
第一，針對傳統差旅交通和餐費報銷的繁瑣流程，「Uber 企業版乘車方案」可自動彙整所有符合企業自設條件的商務行程，不僅簡化員工報帳流程，更可大幅降低行政負擔；同時，企業也可一鍵發送 Uber、Uber Eats 抵用券，承擔員工及客戶的行程、誤餐費用，藉此提升線上與實體活動時的員工參與度及客戶滿意度。
第二，Uber 企業版的「永續發展後台」可追蹤每趟商務行程的碳足跡並免費提供企業參考與深入分析，協助企業加速落實永續行動。
第三，Uber 企業版更於「中央叫車」工具推出多樣企業專屬功能，在叫車前、中、後階段皆能協助企業或組織提升管理效率與服務品質。叫車前，企業得以跳脫傳統透過訊息、電話來回與多個車隊確認的流程，透過 Uber 企業版可即時、預約與 Uber 合作之 10 多家在地車隊所屬的 2.5 萬名合作車隊職業駕駛，並透過備註功能預先告知合作車隊職業駕駛重要資訊。
Uber 企業版表示，當有大量叫車需求時，更可運用企業專屬「多趟行程」功能，將所有乘車資訊表格化匯入系統，節省單趟叫車、單筆輸入時間。行程進行時，企業亦可即時監控行程狀況與進度，若遇到職業駕駛臨時變動或取消，合作車隊將透過系統自動更新資訊或重新派遣車輛。行程結束後，相關費用、距離等行程資訊將自動彙整於 Uber 企業版介面中，讓企業管理者輕鬆掌握。
對乘客而言，在所屬的企業透過 Uber 企業版預約叫車後，不論是否使用 Uber App，皆可以手機簡訊接收即時預約行程資訊，享有便利且舒適的乘車體驗；若為尚未確認乘車時間的乘客，由企業端可選擇「靈活彈性」功能，乘客即可於指定日期的任一時間點，一鍵點擊簡訊中的預約行程連結完成叫車，彈性掌握時程安排。
身為台灣電腦領導品牌，華碩深度關切數位化與零碳轉型兩大議題，透過與 Uber 企業版合作，以「Uber 企業版乘車方案」取代過往同仁在差旅行程後需收集各種乘車收據、人工進行報銷請款的流程，省去請款的時間成本。而行政部門的同仁經常會有貴賓接送、部門主管交通、廠區往返等差旅安排的需求，使用 Uber 企業版「中央叫車」功能大幅提升了行政流程與效能。此外，透過 Uber 企業版「永續發展後台」，能夠即時監看所有商務行程的行車距離、碳排放量、低碳排車種行程佔比等數據，有效管理追蹤差旅所產生的碳足跡，作為碳盤查及減碳策略制定的運用。
華碩表示，已有近7成有差旅需求的同仁開始使用 Uber 企業版，華碩期望運用 Uber 企業版管理差旅成本及其碳足跡數據，增進員工在專業工作上的效率與表現。此外，我們也鼓勵出差員工優先選擇 Uber App 的「減碳優步」乘車選項，目前純電車、油電混合車的行程佔比達整體叫車的60％，於日常工作中落實減碳行動。
雄獅旅遊為打造差異化服務、提供顧客尊榮舒適的旅遊體驗，規劃 VIP 旅遊一人一車的接送服務，但過往一旦遇到大量用車需求，便容易因溝通與行政管理困難，造成客戶體驗落差的情況。有鑑於此，雄獅旅遊與 Uber 企業版合作，採用其「中央叫車」功能優化 VIP 客戶服務。舉例來說，雄獅旅遊曾經在 10 小時內安排 700 輛車，為 700 位貴賓提供送機行程，創下雄獅旅遊成立以來，短時間內成功預約最多小型車的紀錄。
雄獅旅遊表示，Uber 企業版中央叫車工具優化過往大量叫車的流程，讓雄獅旅遊可快速且精準的統一安排車輛，減少營業成本、降低資訊錯誤的風險，優化客戶體驗。期望透過與 Uber 企業版的合作，能持續擴張國內、甚至是海外的服務量能、增加管理效能，進一步為客戶提供高品質且穩定的服務水平。
面對數位化進程與永續趨勢，Uber 企業版提供企業用戶專屬的一站式管理後台，輕鬆管理 Uber 商務乘車、Uber Eats 外送、中央叫車和商務碳足跡等相關費用與數據，不僅大幅提升差旅與營運的效能，過程中累積的數據也一目瞭然的呈現在企業介面上，供企業進一步分析並進行策略規劃。目前全球超過 17 萬家企業組織運用 Uber 企業版，其中半數以上為《財富》500 強企業。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：