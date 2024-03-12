今天是植樹節，總統蔡英文今（12）日上午赴政大校區出席「113年一起集點樹－植樹節植樹活動」時指出，政府積極造林，持續推動森林碳匯工作，強化森林碳匯量，達到淨零排放目標。期許持續紮根環境教育，喚起更多人的環保和淨零意識，共同為地球盡一分心力。
蔡英文致詞時表示，每年3月是植樹月，植樹可以改善空氣品質、調節氣候，也保護生物多樣性，對環境保育相當重要。今年以「一起集點樹」為主題，希望大家響應植樹活動，為臺灣的環境保育匯聚更大的力量。
她肯定農業部這幾年用心舉辦植樹月活動，讓環境永續的種子，在台灣遍地開花。林業及自然保育署也配合不同區域，提供地區特色樹種，讓大家在關心環境的同時，也更認識自己的家鄉。
蔡英文指出，為呼應今年國際森林日主題「森林與創新」，農業部也推動許多創新政策，為臺灣帶來更多優質的林產品。像是透過推廣「林下經濟」，妥善利用林地的生態環境，發展森林副產品產業，帶動地方生態旅遊和友善農業。除了吸引青農返鄉，為地方注入創生活水，也創造森林經濟價值，讓更多人一起來守護臺灣的林地。
蔡英文表示，面對全球極端氣候的挑戰，我們也積極造林，持續推動森林碳匯工作，強化森林碳匯量。除了維持現有森林覆蓋率，更要增加森林面積、加強管理，積極增加更多森林碳匯，達到淨零排放目標。
她並提到，過去她曾在政大擔任教授，所以有很長一段時間，她的生活及工作都在文山區。今天在她在熟悉的地方，和灣台年輕世代一起種下台灣原生樹苗，也厚實國家未來的永續發展。讓我們持續紮根環境教育，喚起更多人的環保和淨零意識，共同為地球盡一分心力。
隨後，總統種下臺灣原生樹苗、覆土與澆水，並贈鏟予政大實小林星彤同學，象徵永續傳承。包括農業部次長陳添壽、林業署署長林華慶及政大校長李蔡彥等亦出席是項活動。
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