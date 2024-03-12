迎接繽紛春夏，位於台北遠東香格里拉6樓的李白居酒廊，即日起至6月30日推出期間限定「夢幻酒吧Dream Bar」打造節慶儀式感，並以千朵花卉與植栽，與絢爛花海呈現優雅浪漫的「秘境花園」。菜單則由「香宮」主廚廖晉輝、甜點團隊與調酒師共同創作，將花草巧思入饌，從七道小食、四道主菜、三款花園系甜點到七款花香創意特調，道道美味美型，適合白色情人節約會、閨密聚會、朋友慶生、母親節孝親等各種節慶。

李白居酒廊自去年聖誕、新年到春節，變化出令人驚豔的不同節慶主題布置，吸引許多消費者前來共度佳節，創造無限美好回憶。飯店看準現今消費者喜歡嘗鮮與儀式感，為持續提供別具特色的沉浸式飲饌感官體驗，李白居全新一季獻禮，化身為繁華都會中的秘境花園。從別出心裁的空間佈置就讓人心曠神怡，酒廊兩側入口處以優雅花藝引人入勝，充滿生機的蕨類植物層層相疊，營造出春意綠境，金色鳥籠內盛開的玫瑰與蝴蝶蘭相映成趣，搭配粉色煙花樹枝花絮，引領賓客步入秘境花園。

步入李白居，成千花朵錯落，從天流瀉而下形成一整片絢爛花海天空，罌粟花、小雛菊、櫻花、太陽花、繡球花各種嬌媚搖曳生姿，蝴蝶飛舞其中更顯浪漫，吧檯區點綴著永生花玻璃球裝飾，營造出夢幻般的綺麗氛圍，而每個品味角落都悉心裝扮，目不暇給的粉嫩與翠綠，將春日繁花盛開的榮景，用不同的花語訴說精采故事，是本季不容錯過的質感生活打卡點。

台北遠東香格里拉飯店表示，李白居酒廊不僅是美食美酒美景據點，也是舉辦各式活動的絕佳場域，無論是慶祝生日、享受浪漫雙人時光，或是五十人的小型慶祝派對，都能提供一個獨特難忘的體驗。

【禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒】