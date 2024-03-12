北基（8927）去年營業利益達2.58億元，由虧轉盈，由於業外收益受財務成本增加，加上
股本增加 17％等影響，全年歸屬母公司稅後淨利 1.13 億元、EPS達0.35元。董事會決議擬配發每股 0.7 元現金及 1.3 元股票，超額配發股利達2元，創下歷年新高。
受惠集團穩健擴大旗下油品事業營運規模，北基去年本業獲利繳出歷年新高，全台加油站數量增加至72站，帶動整體發油量達245,160公秉，挹注油品事業銷售年增6.62％，再加上子公司三地能源旗下太陽能光電、儲能服務、EV 充電與電動巴士銷售等業務成效逐步展現，帶動綠能事業營收比重增加至 7％，毛利率達 15.96％，年增 3.26 個百分點，營業利益率精進至 3.36％水準，是本業由虧轉盈關鍵。
北基今年 2 月合併營收達 6.32 億元，創歷年同期新高。
北基表示， 2 月擴增高雄地區 1 個加油站站點，推升全台加油站站點數至 73 站，另外，綠能事業營運動能保持良好水準，太陽能光電共 4 個案場商轉持續挹注、擴大電動車充電服務品牌「特爾電力」全台站點密度，增加 EV 充電業務銷售表現與市場佔有率，在油品、綠能事業銷售成長，助力 2 月合併營收年增 17.32％。
展望第一季，北基持審慎樂觀看法。為因應電動車市場發展需求，目前已完成 9 站加油站設置電動車充電站，並規劃評估合適站點增設電動車充點站，以及同步結合旗下「特爾電力」充電營運商競爭利基。
其中，「特爾電力」仍秉持以每 50 公里就有一個站點為目標，第一季規劃新增 5-10 個充電站站點，打造電動車主便捷、友善環境，以期擴大集團未來營運表現。
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